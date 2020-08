BAIANO. Vincenzo Alaia, domenica ai Forum della Politica

​Secondo appuntamento nell’agenda de I Forumdella Politica, l’iniziativa promossa e indetta dal Circolo socio-culturale de L’Incontro per la conoscenza e la diffusione delle idealità della democrazia plurale eliberale sui territori, in vista dell’ election days del 20 e 21 settembre, in coincidenza con una fase delicata e cruciale della vicenda civile e politica italiana, condizionata dai pesanti effetti sanitari e socio-economici, generati dal Covid–19; appuntamento, previsto per domenica, trenta agosto, alle ore 19,00 nell’Arena del Palazzo comunale, con ospite l’on.leVincenzo Alaia, architetto di professione, e consigliere regionale della Campania uscente, vice-presidente della Commissione sanità, che ha aderito ad Italia Viva fin dalla fondazione del 2019 alla “Leopolda”, a Firenze, ed era stato eletto nel 2015 per Scelta democratica.

Una collocazione, la sua, nel partito fondato da Matteo Renzi, in linea con le posizioni di centrismo moderato che Alaia ha costantemente rappresentato e rivendicato sui versanti sia della Democrazia cristianache della Margherita, nelle funzioni di consigliere e di assessore comunale ad Avella, ma anche di consigliere e assessore provinciale di Avellino dov’è nato e risiede.

Le aree interne e le politiche della Regione–Campania nei tempi del Covid\19, saranno i fili tematici del Forum, che sarà animato dall’on.leVincenzo Alaia, in conversazione con Gianni Amodeo. Introduce Carlo Melissa

