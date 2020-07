CARABINIERI BAIANO (AV) – SEI ARRESTI SU O.C.C. PER TENTATA ESTORSIONE PLURIAGGRAVATA, anche CON IL METODO MAFIOSO. Ecco chi sono

Questa mattina, in Moschiano, Pago del Vallo di Lauro (AV) Visciano, Marigliano e Nola (NA), i Carabinieri della Compagnia di Baiano (AV) hanno dato esecuzione a 6 misure cautelari coercitive (di cui 2 in carcere e 4 in regime di arresti domiciliari) emesse dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia Partenopea, nei confronti di altrettanti soggetti.

Le indagini, condotte dai militari del Nucleo Operativo, avviate nel mese di ottobre 2017 e conclusesi nel mese di marzo 2018, hanno consentito di accertare che gli odierni destinatari del provvedimento cautelare sono gravati da indizi gravi ed univoci circa la pianificazione e l’organizzazione del tentativo di estorsione pluriaggravata, anche dal metodo mafioso, in danno di un imprenditore edile operante nell’area Nolana (NA).

Le attività investigative hanno permesso di accertare che gli indagati, peraltro contigui al clan camorristico “Cava”, operante nel Vallo di Lauro e nell’hinterland napoletano, per la realizzazione del delitto in contestazione effettuavano una serie di preparativi che vanno dalla localizzazione della vittima, a ripetuti sopralluoghi ed all’individuazione di un loro complice, amico dell’imprenditore, grazie al quale, con uno stratagemma, lo attiravano in un immobile degli indagati nell’hinterland napoletano. In questo luogo, a seguito di minacce e violenze fisiche, gli indagati chiedevano a titolo estorsivo la somma di denaro di 25.000 euro, nonché la vendita fittizia di un suo terreno agricolo ubicato nel Comune di Quindici (AV), beneficiario tra l’altro di rilevanti contributi economici Regionali.

Nel corso dell’operazione, a cui hanno preso parte oltre 50 militari, unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Sarno (SA) ed un velivolo A109 Nexus del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano (SA), sono state inoltre eseguite numerose perquisizioni domiciliari e locali.

1. PACIA Giuseppe , classe 1958 – Ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere;

2. CASTALDO Michele, classe 1978 – Ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere;

3. PACIA Salvatore , classe 1960 – Ordinanza applicativa della misura cautelare degli Arresti Domiciliari;

4. RUFINO Vincenzo , classe 1977 – Ordinanza applicativa della misura cautelare degli Arresti Domiciliari;

5. ISERNIA Pasquale , classe 1974 – Ordinanza applicativa della misura cautelare degli Arresti Domiciliari;

6. VARCHETTA Gaetano , classe 1947 – Ordinanza applicativa della misura cautelare degli Arresti Domiciliari.

