FITA CAMPANIA: Conte nuovo addetto stampa, D’Avanzo e D’Anna riconfermati.

Novità di rilievo per il nostro mandamento nella FITA, la Federazione Italiana Teatro Amatori, in ambito Provinciale e Regionale.

Qualche giorno fa è stato rieletto il direttivo del Comitato Provinciale FITA Avellino che ha visto la riconferma alla carica di Presidente di Riccardo D’Avanzo, presidente della Associazione avellana “MELA” nonché attore e regista della omonima Compagnia Stabile Teatrale.

Inoltre, nella stessa seduta, è stata riconfermata la carica di segretario del Comitato Provinciale FITA Avellino, all’uscente Felice D’Anna, presidente della Pro Loco di Baiano nonché attore e regista della Compagnia teatrale “I Sognattori”. Entrambi già ricoprivano tali incarichi dal 2017.

Ma la novità di assoluto rilievo è in ambito Regionale della FITA, e riguarda l’incarico di addetto stampa per il Comitato Regionale FITA Campania e referente, per lo stesso Comitato, di FITA Comunicazioni, alla giornalista e pubblicista , dott.ssa Alessia Conte di Avella che da anni è impegnata nel campo giornalistico mandamentale, provinciale e regionale con redazioni di testate quotidiane di stampa e TV.

La riconferma di Riccardo D’Avanzo e Felice D’Anna e il prestigioso incarico affidato ad Alessia Conte, è motivo di orgoglio per il nostro Mandamento per una attività, quella del Teatro Amatoriale, acquista sempre più maggiore spazio, interesse e risonanza.

adsense – Responsive – Post Articolo