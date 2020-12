Fratelli D’Italia. Nota sulla programmazione Poc della Regione

Dalla recente ed ultima programmazione poc 2021 della regione Campania, emerge un dato eclatante. Non è stato previsto nemmeno un euro per il nostro mandamento baianese e vallo Lauro. Nel valorizzare turismo, cultura e beni culturali. Eppure tanto si era strombazzato tale obiettivo. Eppure abbiamo tantissime bellezze naturali e storiche che non meritano questo trattamento. In generale alla provincia di Avellino sono stati affidati € 400.000 per teatro ed eventi estivi, ma solo nel comune di Avellino. Le domande che ci poniamo sono le seguenti: i nostri rappresentanti in seno al consiglio regionale sono al corrente di tutto ciò? Chi ha ottenuto un grande successo alle scorse elezioni, sa di questo umiliante trattamento? Chi ha sostenuto il centrosinistra chiedendo un voto per l’Irpinia, ha compreso che De Luca del nostro territorio non se ne importa proprio? I sindaci del mandamento baianese sono contenti di questo regalino natalizio? In attesa di risposte , noi abbiamo il dirtto-dovere di informare i cittadini di questa ulteriore umiliazione. Per la nostra terra. Auguriamo a tutti un buon anno .

