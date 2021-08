IRPINIA.Baiano, il 23 agosto sarà inaugurata la mostra “Patrick Patrimonio dell’Umanità” dell’artista Gianluca Costantini

E’ stato reso noto il programma dell’evento inaugurale della mostra “Patrick Patrimonio dell’Umanità” dell’artista Gianluca Costantini che si svolgerà in piazza IV Novembre di Baiano (Av) lunedì 23 agosto, un evento in collaborazione con 6000 sardine e Amnesty International- Italia. Lo start è previsto alle ore ore 19:00 con il “Monologo sui diritti umani a cura di Antonio Lippiello” di Proteatro. Alle 19.45 si aprirà il dibattito, interverranno Claudio Petrozzelli, Nico Sanfilippo (Possibile), Michela Arricale avvocata Cred, Giuseppe Monteforte WiCast. Saluti istituzionali da parte del sindaco di Baiano Enrico Montanaro. Alle ore 20.30 coreografia a cura della scuola ballo “Dance”. Alle ore 21.00 amichevole di calcio tra tra rappresentative under 12 di due scuole calcio del territorio: Scuola Calcio di Baiano e Scuola Calcio di Avella. In chiusura alle ore 22.30 prevista una premiazione con le nostre medaglie “Patrick Zaki”.

