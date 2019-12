LA SCUOLA DELL’INFANZIA RESPIRA ARIA DI NATALE-BAIANO E SPERONE

La scuola dell’infanzia dell’ICS “Giovanni XXIII – G. Parini” ha messo in scena due splendide rappresentazioni natalizie, operate dagli alunni iscritti alle sezioni del plesso di Baiano e del plesso di Sperone. In due distinte date (19 e 12 dicembbre) presso l’auditorio di Via Luigi Napolitano “gli attori in erba” hanno proposto ad un foltissimo pubblico balli, canti, costumi caratteristici, melodie natalizie, che hanno mandato in visiviglio i nutriti spalti, pieni di genitori, nonni, zii ed ospiti istituzionali. Le sezioni A-B-C-D-E sono state coordinate dalla responsabile del plesso di BAIANO docente Antonietta Libertino,che attorniata da piccoli elfi , Babbo Natale e befanine ha augurato al pubblico un pieno divertimento ed un sereno Natale. Tutte le docenti hanno coordinato in scena le coreografie, l’apertura e la chiusura del sipario, la selezione delle musiche anche grazie al supporto di esperti fonici. Le sezioni F-G-H-I-L coordinate dalla responsabile docente Maria Rosaria Vollaro hanno rappresentato i personaggi tipici della tradizione della festa natalizia ed in regime di allegria sono state predisposti fondali e scene che hanno reso educativamente interessante il palco dell’auditorio. Alla presenza dei sindaci il dirigente scolastico (e qualche suo delegato)

ha formalizzato all’intera comunità gli auspici di serenità e pace, oltre che di prosperità per il nuovo anno. Il DS Vincenzo Serpico ha

avuto modo di affermare: “la nostra scuola dell’infanzia continua ad essere all’avanguardia per qualità e varietà delle proposte formative e grazie all’ausilio delle amministrazioni comunali di Baiano e di Sperone si riesce sempre a proporre un calendario degli avvenimenti senza alcun paragone per le altre istituzioni vici”.



adsense – Responsive – Post Articolo