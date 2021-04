MUGNANO DEL CARDINALE. Nulla da fare per il 69enne coinvolto nell’incidente di questa mattina. L’uomo è morto dopo il ricovero. Aperto fascicolo per omicidio stradale

Nulla da fare per il 69enne di Baiano rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina alle 10,30 circa sulla Statale 7 Bis. Nel violento impatto tra trattore e un veicolo, il mezzo agricolo si ribaltava e l’uomo alla guida di anni 69 anni, originario di Baiano, è rimasto incastrato sotto. Dopo essere stato liberato dai Vigili del Fuoco, era stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Qui giunti in gravissime condizioni è spirato qualche ora dopo. I veicoli incidentati sono stati sottoposti a sequestro da parte delle forze dell’ordine mentre la strada messa in sicurezza, sgombrata la carreggiata dalla legna caduta dal mezzo agricolo dopo l’impatto. Durante le operazioni di soccorso la Statale è rimasta chiusa al traffico. Al vaglio dei Carabinieri adesso la dinamica dell’incidente, aperto un fascicolo per il reato di omicidio stradale.

