Questionario di Enrico Letta inviato ai circoli Pd e risposta tematica dei circoli del baianese

Punto Sintesi discussione (100 parole max.)

1 Ci siamo sentiti tutti partecipi della tragedia Covid, tutti deboli e bisognosi del sostegno dello Stato Italiano e dell’Europa. La sanità è stata riscoperta fronte democratico per la salvezza di tutti. La richiesta unanime è di riportare la Sanità pubblica, universale e gratuita per tutti, al primo posto dell’agenda di partito e di governo.

2 Il Pd deve porsi come il partito dei diritti umani in Europa e nel mondo; promotore di un sempre maggior coordinamento europeo ed internazionale per lo sviluppo economico che non sfrutti e mortifichi i popoli del terzo mondo; promotore di un multilateralismo che, salvaguardando i diritti umani, promuova sviluppo sostenibile e solidarietà.

3 La denatalità, unita alla strage del Covid, deve essere un punto essenziale dell’azione di governo del paese. Puntare sui giovani significa assicurare loro istruzione, lavoro e sostegno familiare per le nuove famiglia. Così anche per gli anziani sarà assicurata cura familiare e scambio intergenerazionale. Perdere il patrimonio culturale, sociale, lavorativo, di esperienza di vita degli anziani, non potrà che impoverire la società, oltre che desertificarla.

4 Diamo atto che il Pd ha formalmente tentato di assicurare la parità di genere, con varie azioni a livelli di organizzazione di partito, di sistema istituzionale e anche legislativo. Ma i fatti ci dicono che esiste la questione femminile, oltre le violenze indegne e primitive contro le donne che cercano autonomia e dignità nella vita sociale, anche nel partito. Non sarà più possibile accontentarsi di dichiarazioni di “principio” e poi …

5 Il Pd è ad un punto di non ritorno. La scelta, auspicata, di aprire il partito alla società e incrementare la partecipazione alla vita partitica dei cittadini, non può che vederci d’accordo. Riteniamo essenziale però dar vita ad una chiara definizione dei valori ideali del partito; i valori devono essere richiamati nell’azione politica, amministrativa di tutti i tesserati, ed essere il filo che unisce i tesserati ed i rappresentanti eletti, in tutti i consessi democratici, culturali e sociali.

6 Come può il Pd diventare il partito dei giovani? I giovani sono il futuro, ma non si può far politica per loro senza conoscerli, senza sapere ciò che serve loro e ciò che vogliono. Perciò positiva l’idea una “ Università Democratica”, per i giovani, i tesserati e la futura classe dirigente di partito e per i futuri amministratori.

7 Concordiamo sulla necessità di modernizzare i sistemi educativi, puntando sempre più sulla tecnologia per ogni classe di età. Ma non dobbiamo annullare la grande ricchezza educativa del nostro patrimonio culturale, che deriva dall’impostazione classica, con particolare riferimento alle letterature classiche, alla storia e filosofia e ad un insegnamento della storia dell’arte, partendo dalle antichità di cui facciamo vanto.

8 Se siamo stati , nella storia della repubblica italiana quasi sempre al potere è perché abbiamo saputo interpretare e sostenere i bisogni dei concittadini. Non il potere per il potere, ma le idee e le proposte per governare con e per i concittadini.

9 Il Pd è nata dai 2 grandi partiti del novecento, cattolici e socialisti, è nel suo DNA essere progressisti nei valori, validi ancora, riformisti nel metodo, avendo abiurato qualsiasi tipo di violenza nella vita sociale e politica, inflessibili nel sostenere le riforme necessarie ai nuovi tempi. La strada del centrosinistra è ancora da percorrere, contrapponendoci alla destra e agli estremisti razzisti e violenti, per una prosperità e giustizia sociale.

10 L’appoggio al governo Draghi, accolto da tutto il partito con entusiasmo, conferma la scelta europeista del PD; scelta che viene da lontano.

11 I tre grandi problemi che l’Italia deve risolvere, inquinamento ambientale, debito pubblico, calo demografico, troveranno la soluzione nell’utilizzo del “Next Generation EU”. Con i fondi europei, con le scelte proficue e oculate, potremo migliorare la pubblica amministrazione, innovare il modello di sviluppo industriale, scegliere la sostenibilità ambientale per lo sviluppo economico, sociale e culturale. La denatalità, oltre a esigere sostegni per le famiglie e i giovani, si combatte creando lavoro, e uno stato sociale che tuteli i disabili e gli svantaggiati. Condividiamo la scelta dello “Ius soli” non solo come atto dovuto per chi è nato e vissuto in Italia, pur se figlio di stranieri, ma come atto di civile investimento sul futuro dell’Italia.

12 Per ripartire dopo la pandemia, bisognerà investire nella crescita economica, ma puntando a ricucire il divario Nord/Sud, per non rimanere indietro in Europa e nel mondo. Sostenere le PMI, specialmente quelle create da giovani, e contemporaneamente promuovere una tassazione nazionale ed europea per combattere i paradisi fiscali e l’introduzione di una Tech Tax che colpisca le aziende mondiali, che rifuggono la tassazione e aumentano sempre più i profitti.

13 Buona la proposta di una economia della condivisione; spingendo le aziende a condividere con i lavoratori la proprietà di azioni aziendali. Occorre rafforzare un radicamento territoriale delle aziende, che impedisca fughe per delocalizzazioni a danno del paese e dei lavoratori.

14 Riuscirà il Pd a radicarsi di nuovo sul territorio, in una società sempre più liquida e mutevole? Questa è la vera sfida; ripensare il rapporto con i cittadini e con le realtà locali. “Conoscere il territorio, operare nel territorio, lavorare per il territorio.”

15 Le tre sfide indicate dall’Europa per cambiare il futuro dei cittadini europei, Next Generation EU, nuovo Patto di Stabilità per l’azione dei governi, la scelta di uno Sviluppo ecologicamente innovativo (sostenibilità verde e sociale), un nuovo Contratto Sociale per garantire protezione e sostegno a tutti gli Europei, non possono che vederci concordi e impegnati per quello che ciascuno potrà fare.

16 La prossima Conferenza sul futuro dell’Europa, con cittadini che interloquiranno sulle priorità politiche che l’Europa deve darsi, dovrà avere il Pd protagonista nel disegnare l’Europa dei diritti e delle opportunità.

17 Tornando al nostro sistema democratico si impone un’azione forte per combattere il trasformismo parlamentare, limitare il fenomeno dei parlamentari ballerini tra partiti e gruppi vari; ma soprattutto una nuova legge elettorale che dia ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti, senza liste bloccate.

18 Noi tesserati rivendichiamo un rapporto costante e chiaro tra noi tesserati e i nostri eletti, per essere attenti giudici delle scelte amministrative e nello stesso tempo supporto sociale al partito tutto.

19 La pandemia in atto ha reso ormai ineluttabile la formazione di un nuovo modello di partito; un partito che usi gli strumenti di comunicazione del mondo digitale, facendone sempre più un’arena democratica. Occorre però evitare che si formino nuove concentrazioni di poteri, riferiti ai signori della rete. Una rete digitale democratica e universale, questa la “mission” della politica del futuro e del PD.