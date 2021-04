La salute passa anche dai capelli. L’esclusivo esame di Diagnostica Epigenetica di Villa Eden Leading Park Retreat a Merano

A Villa Eden Leading Park Retreat è possibile capire come si invecchierà e trovare tutte le formule per non farlo. A partire dai capelli.

“La diagnostica Epigenetica è il ramo della genetica che studia i fattori che non modificano direttamente i nostri geni ma il modo in cui essi devono esprimersi. Le informazioni contenute nel DNA si chiamano genotipo e sono le stesse per tutte le nostre cellule.

Tuttavia, l’espressione di queste informazioni può essere diversa in base alla cellula, allo stato in cui essa si trova o ad altri fattori. Questa espressione viene denominata fenotipo. L’epigenetica studia quindi il modo in cui devono essere prodotte le diverse espressioni e i fattori che lo provocano, senza andare a modificare direttamente il DNA”, spiega il dott. Emanuele De Nobili, responsabile sanitario del Longevity Medical Center.

Alcuni aspetti dello stile di vita moderno possono incidere sul benessere generale dell’organismo, alterandolo. Tra questi vanno considerati: il ​​cibo che mangiamo, i nutrienti che assorbiamo, lo stress e altri fattori ambientali presenti a casa e sul lavoro, tra i quali l’inquinamento, i metalli pesanti, le radiazioni e i campi elettromagnetici. L’insieme di questi fattori sono noti come fattori epigenetici. Gli esperti oggi sanno che i geni sono ampiamente influenzati dall’ambiente, in alcuni casi fino al 98%.

“Queste scoperte rivoluzionarie ci mostrano una nuova via, dove non siamo più controllati dal nostro patrimonio genetico ma in cui siamo noi gli artefici del nostro destino. Oggi è possibile mappare questi controlli epigenetici attraverso quattro-cinque capelli grazie all’esame diagnostico digitale S-Drive. Qui a Villa Eden nel giro di poche ore riusciamo a garantirvi una risposta subitanea al test e al contempo possiamo fornire tutte le precauzioni e i consigli per prevenire l’invecchiamento specifico, in base al vostro DNA”, racconta il Dottor Emanuele De Nobili, responsabile e direttore sanitario del Longevity Medical Center.

Villa Eden Leading Park Retreat di Merano (BZ)

Con sole 29 suite e immersa in un parco secolare situato nella più esclusiva zona residenziale di Merano, Villa Eden è il luogo ideale per godersi un soggiorno all’insegna della massima tranquillità e del benessere.

Una vera oasi di intimità e serenità per il primo Covid- Safe hotel a 5 stelle. Tra trattamenti benessere e medicali e le delizie del ristorante gourmet interno, capitanato dal giovane chef Philipp Hillebrand, è stato recentemente insignito del Premio Godio 2020 quale miglior chef dell’Alto Adige, ha inoltre ottenuto il riconoscimento “Due forchette” dalla guida Gambero Rosso e 2 cappelli da Gault Millau.

Dalla bella terrazza panoramica allo Cheminée Lounge Bar, elegante e frizzante luogo d’incontro, dal centro benessere alla reception fino alle sale ristorante gourmet e al Mindful Restaurant: da oltre 37 anni la famiglia Schmid si occupa del benessere degli ospiti.

A Villa Eden possono accedere solo ospiti con un test coronavirus negativo che può essere effettuato anche all’arrivo in struttura. Per tutti gli ospiti il Covid-kit che comprende 1 mascherina certificata FFP2; 1 mascherina chirurgica; 1 paio di guanti in nitrile e 1 flacone di gel igienizzante per le mani.

www.villa-eden.com

