Villa Eden, a Merano soggiorno a 5 stelle e sicurezza assoluta Covid free

“Ci prendiamo cura di voi”. Questa la filosofia di Villa Eden, splendida struttura Luxury a 5 stelle a Merano(BZ) e primo Covid Safe Hotel d’Europa.

In base alla competenza e alla specializzazione nell’ambito della salute e prevenzione l’équipe medica di Villa Eden ha sviluppato, in stretta collaborazione con esperti internazionali, un protocollo che garantisce un soggiorno di massima sicurezza.

Infatti, il primo Covid Safe Hotel d’Europa, aveva già introdotto un protocollo speciale a maggio del 2020, garantendo un ambiente “virus free” che prevede l’accesso esclusivamente a ospiti con un test coronavirus negativo, da effettuare anche al Medical Center, all’arrivo. Anche tutti i collaboratori vengono monitorati e sottoposti al test settimanalmente.

E’ così Villa Eden risponde alla pandemia e vuole dare speranza all’intero mondo dell’ospitalità, così fortemente colpito.

“Dobbiamo offrire soluzioni e impegnarci a vivere e a lavorare anche in tempi di Covid-19!”, afferma la proprietaria Angelika Schmid. “Stiamo perdendo il nostro più grande capitale: i nostri collaboratori. Da mesi sono senza lavoro e senza prospettiva.”

Un soggiorno a Villa Eden è un investimento per la propria salute grazie alla competenza ultradecennale in medicina preventiva e soluzioni per favorire la longevità, con i vari percorsi di salute delle terapie innovative per il rafforzamento del sistema immunitario.

“Il virus ci ha mostrato chiaramente quanto sia importante avere un corpo sano e la mente forte. In aggiunta alla strategia attuale di chiudere un intero paese per mesi, noi proponiamo di investire nel proprio sistema immunitario. Perché da sempre la salute dei nostri ospiti è il punto centrale della nostra missione. E adesso più di prima vogliamo intervenire con la nostra ultratrentennale competenza” afferma l’albergatrice di Merano.

Il programma Covid Immunoplus è il nuovo trattamento, primo in Italia, studiato al Longevity Medical Center di Villa Eden per il recupero di patologie debilitanti.

Prevede terapie antiinfiammatorie migliorando il microcircolo e rafforza il sistema immunitario. In particolare l’ossigeno ozono terapia sistemica e la terapia IV con preparati multivitaminici personalizzati in vena, aiutano di recuperare energia, tono e vitalità in breve tempo.

“Seguire tutte le indicazioni di prevenzione e usare i dispositivi per prevenire la diffusione del Covid-19 talvolta non basta. Le varie terapie di medicina preventiva applicate da tanti anni a Villa Eden possono essere d’aiuto per attuare una forte prevenzione e per il recupero della stanchezza e degli effetti negativi dovuti dal virus. Il programma è di solo una settimana, quindi dopo la terapia tradizionale medicale il paziente sarà guidato per un periodo anche a casa, soprattutto al fine di recuperare davvero. Le nostre non sono soluzioni alternative all’uso della mascherina o al vaccino ma complementari” racconta il dott. De Nobili, responsabile sanitario del Longevity Medical Center. Il prezzo del programma ammonta a € 3.220 a persona per 7 giorni, prezzo al quale si aggiunge il soggiorno nella suite preferita dagli ospiti.

Villa Eden Leading Park Retreat di Merano (BZ) Con sole 29 suite e immersa in un parco secolare situato nella più esclusiva zona residenziale di Merano, Villa Eden – un vero e proprio Small Luxury Hotel of the World – è il luogo ideale per godersi un soggiorno all’insegna della massima tranquillità e del benessere.

Una vera oasi di intimità e serenità per il primo Covid- Safe hotel a 5 stelle. Tra trattamenti benessere e medicali da non perdere le delizie del ristorante gourmet interno, capitanato dal giovane chef Philipp Hillebrand.

Recentemente è stato insignito con il Premio Godio quale miglior chef dell’Alto Adige 2020 e ha inoltre ottenuto il riconoscimento “Due forchette” dalla guida Gambero Rosso e 2 cappelli da Gault Millau. Dalla bella terrazza panoramica allo Cheminée Lounge Bar, elegante e frizzante luogo d’incontro, dal centro benessere alla reception fino alle sale ristorante gourmet e al Mindful Restaurant, perfetto per chi volesse seguire un trattamento teso al dimagrimento: da oltre 37 anni la famiglia Schmid si occupa del benessere degli ospiti.

A Villa Eden possono accedere solo ospiti con un test coronavirus negativo che può essere effettuato anche all’arrivo in struttura. Per tutti gli ospiti il Covid-kit che comprende: 1 mascherina certificata FFP2; 1 mascherina chirurgica; 1 paio di guanti in nitrile e1 flacone di gel igienizzante per le mani.

www.villa-eden.com

