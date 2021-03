Villa Eden, Pasqua e Pasquetta, un weekend di Remise en forme o Just Relax

Redazione

Un soggiorno di 3-4 giorni per staccare con la mente e dedicarsi alla cura del corpo nello Small Luxury Hotel of the World di Villa Eden di Merano (Bz). Un soggiorno all’insegna dell’esclusività e della sicurezza per il primo Covid Safe Hotel d’Europa e da sempre adult only.

É inoltre possibile richiedere alla struttura un certificato sanitario per gli spostamenti da altre regioni, grazie ai trattamenti da effettuarsi nella Medical Spa certificata.

Due le proposte per Pasqua e Pasquetta:

Una short Remise en forme per combattere la sedentarietà imposta dai vari lockdown

https://www.villa-eden.com/it/la-villa/programmi/detail/?no_cache=1&offerdetail=50

oppure una formula Just Relax https://www.villa-eden.com/it/la-villa/programmi/detail/?no_cache=1&offerdetail=53

Ma oltre ai pacchetti si prevede un’attenzione in più a chi passerà la Pasqua in questo paradiso delle Alpi: Aperitivo all’arrivo; uno spa voucher di 50 euro a persona, da utilizzare a piacimento; la formula Retreat Dining, per prendersi cura di sé al Mindful Restaurant (www.villa-eden.com/it/mindful-restaurant/retreat-dining/); sessioni personalizzate di yoga e personal Fitness; eventuali escursioni guidate; la serata Diamonds Dinner per la cena del 3 aprile, in collaborazione con la gioielleria “Tiroler Goldschmied” si parteciperà a un’esclusiva cena di gala dove, tra una portata e l’altra, verranno “serviti” dei piatti particolari, con le creazioni di gioielli con brillanti e diamanti; cena di Pasqua per il 4 aprile.

Villa Eden Leading Park Retreat di Merano (BZ)

Con sole 29 suite e immersa in un parco secolare situato nella più esclusiva zona residenziale di Merano, Villa Eden – un vero e proprio a Small Luxury Hotel of the World – è il luogo ideale per godersi un soggiorno all’insegna della massima tranquillità e del benessere. Una vera oasi di intimità e serenità per il primo Covid- Safe hotel a 5 stelle. Tra trattamenti benessere e medicali e le delizie del ristorante gourmet interno, capitanato dal giovane chef Philipp Hillebrand, è stato recentemente insignito del Premio Godio 2020 quale miglior chef dell’Alto Adige, ha inoltre ottenuto il riconoscimento “Due forchette” dalla guida Gambero Rosso e 2 cappelli da Gault Millau. Dalla bella terrazza panoramica allo Cheminée Lounge Bar, elegante e frizzante luogo d’incontro, dal centro benessere alla reception fino alle sale ristorante gourmet e al Mindful Restaurant: da oltre 37 anni la famiglia Schmid si occupa del benessere degli ospiti.

A Villa Eden possono accedere solo ospiti con un test coronavirus negativo che può essere effettuato anche all’arrivo in struttura. Per tutti gli ospiti il Covid-kit che comprende: 1 mascherina in tessuto griffata Villa Eden; 1 mascherina certificata FFP2; 2 mascherine chirurgiche; 2 paia di guanti in nitrile e1 flacone di gel igienizzante per le mani.

