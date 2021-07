A16. A fuoco vettura a Monteforte

Durante la mattinata di oggi 22 luglio I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km 37 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha riguardato un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Per il conducente originario del Napoletano, oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alla mezzanotte di ieri 21 luglio, sono intervenuti anche a Monteforte Irpino, in via Roma, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta. Il pronto intervento della squadra del Comando di via Zigarelli ha permesso di spegnere le fiamme e di limitare i danni.

