A16, va a fuoco una bisarca con il suo carico di nove autovetture

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Candela (Foggia) al Km. 126,600 in direzione Canosa, per un incendio che ha interessato una bisarca con il suo carico di nove autovetture. Il tempestivo intervento della squadra del distaccamento di Bisaccia, supportata da quella del distaccamento di Grottaminarda è un’autobotte dalla sede centrale di Avellino, ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di mettere in sicurezza l’area. Sul posto è intervenuta anche la squadra del distaccamento di Foggia, Deliceto e un’autobotte dalla sede centrale di Foggia. Durante le operazioni di spegnimento l’importante snodo autostradale che collega la Campania alla Puglia, è rimasto chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia. Il pesante automezzo era proveniente da Napoli e diretto al porto di Bari per essere imbarcato per l’Albania, ed il suo autista oltre ad un comprensibile spavento non ha subito conseguenze.

