I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 05’30 di oggi 21 marzo, sono intervenuti ad Atripalda in via Salita Palazzo, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta. Le fiamme che avvolgevano il veicolo sono state spente e successivamente è stata messa in sicurezza l’area.

