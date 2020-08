Avellino. Incidente nella notte in città, auto sbanda e finisce su veicoli in sosta

I Vigili Del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 04’30 di oggi 29 agosto, sono intervenuti nella centralissima via Roma, sempre ad Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale durante la sua corsa, sbandava e urtava un’altra autovettura in sosta. L’uomo alla guida di 40 anni, originario di Napoli, è rimasto ferito, ed è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.

