Campania. La nostra regione rimane in zona rossa

Nessuna novità per la Campania, la zona rossa stabilita dall’ultimo DPCM sarà prorogata, come si era supposto, fino a Pasqua, oltre quindi la scadenza del 22 marzo.

Come la Campania, la Lombardia. Queste due, infatti, risultano essere le regioni più a rischio.

Intanto in Campania i numeri dei positivi continuano a crescere, nonostante la zona rossa.

Il Presidente De Luca denuncia troppe irregolarità, poca osservanza alle regole in vigore insomma, che hanno portato alla decisione di prorogare la zona rossa.

In attesa che vengano effettuati i vaccini sul resto della popolazione, la Campania è costretta alla seconda Pasqua blindata e l’ennesima richiesta di restare a casa e di evitare contatti stretti anche tra familiari.

Carla Carro

adsense – Responsive – Post Articolo