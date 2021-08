Capriglia Irpina, a fuoco auto in sosta

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alla mezzanotte di ieri 16 agosto, sono intervenuti una prima volta a Capriglia Irpina in via Nazionale per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta. Le fiamme sono state spente evitando ulteriori danni. Mentre subito dopo le ore 04’00 di oggi 17 agosto si è dovuti ritornare sempre sullo stesso posto, in quanto la stessa autovettura è stata interessata da un nuovo incendio. In questo secondo caso le fiamme che hanno avvolto interamente il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area.

