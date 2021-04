CASTELLO DI CISTERNA: Carabinieri arrestano pusher 25enne nella Cisternina

I carabinieri della stazione di Castello di Cisterna, durante un servizio di controllo del territorio nel complesso popolare della “Cisternina”, hanno arrestato Giovanni Argenziano, 25enne napoletano del quartiere Soccavo.

Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 21 dosi di cocaina, 112 di crack e 15 di marijuana. Nelle sue disponibilità anche un panetto di hashish di 100 grammi. La droga era nascosta in prossimità di una finestra, pronta per essere disfatta durante eventuali controlli delle ffoo. Finito in manette, il 25enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale e nel corso dell’udienza di convalida che si terrà in tribunale dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio

