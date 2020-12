CAVALLI DOPATI PER LE GARE AGONISTICHE.

Rubavano farmaci dall’ospedale per dopare i cavalli, prima della partecipazione alle gare agonistiche.

L’organizzazione si avvaleva dell’aiuto di un infermiere dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie “ di Pozzuoli, infatti, pare che proprio dall’azienda ospedaliera puteolana venivano sottratti i “farmaci” per destinarli ai cavalli in gara.

I Carabinieri del NAS di Napoli hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 4 soggetti accusati di una serie di azioni criminose al fine di procacciare illecitamente farmaci ad azione dopante di provenienza ospedaliera o ambulatoriale da utilizzare, unitamente a sostanze stupefacenti del tipo cocaina, in competizioni agonistiche di cavalli in gare ufficiali presso vari ippodromi nazionali, al fine di migliorarne le prestazioni.

Carla Carro

