CERCOLA: tentano il furto di pneumatici ma finiscono in manette. 2 arresti dei Carabinieri

I carabinieri della sezione radiomobile di torre del greco hanno arrestato per tentato furto aggravato Francesco Iossa, 32enne di Pomigliano e Vincenzo Ruffano, quest’ultimo anche per evasione perché già sottoposto ai domiciliari.

Sono stati sorpresi nottetempo in Via Tenente Barone mentre tentavano di rubare gli pneumatici da un’auto in sosta. Notati da una pattuglia di passaggio, Iossa e Ruffano sono stati bloccati, arrestati e poi ristretti in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

