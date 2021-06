CESINALI (AV). A fuoco abitazione a due piani.

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle 12’00 di oggi 13 giugno, sono intervenuti nel comune di Cesinali in via Vescovi Cocchia, per un incendio che ha interessato due piani di un’abitazione del posto. Il pronto intervento di due squadre ha permesso di spegnere le fiamme e di evitare conseguenze gravi, Vista la presenza all’interno dei locali anche di una bombola di GPL. Per fortuna non si sono registrate persone coinvolte, oltre un comprensibile spavento dei residenti.

