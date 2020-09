CIMITILE: 42 kg di marijuana e 115 piante di cannabis sequestrate dai Carabinieri

I carabinieri della stazione di Cimitile, insieme a quelli della sezione operativa di Nola hanno rinvenuto all’interno di un casolare disabitato 115 piante di Cannabis indica, occultate in 12 sacchi neri. Oltre alle piante – di altezza compresa tra i 50 cm e i 2 mt – i militari hanno rinvenuto 42,85 chili di marijuana già essiccata e pronta per essere confezionata e smerciata. La droga è stata sequestrata a ignoti. Continuano le indagini per risalire al coltivatore.

