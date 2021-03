CONTRADA (AV). Un altro decesso per Covid, il quarto, muore dipendente comunale in pensione. L’annuncio del sindaco

“Comunico alla cittadinanza di Contrada il decesso avvenuto presso l’ospedale di Avellino del caro amico Giovanni Amatrudo per complicazioni conseguenti al Covid19. Persona onesta e generosa, già dipendente in pensione del Comune, sarà da tutti ricordato per la sua allegria travolgente, la disponibilità verso il prossimo, l’attaccamento al lavoro e alla famiglia. Contrada tutta rimane attonita e sgomenta, stringendosi intorno alla famiglia in un abbraccio ideale e sentito. “L’animo umano è fragile ma forte al tempo stesso e presto si impara a convivere con il dolore e a non farsi sopraffare, ricominciando a vivere anche dopo gli eventi più drammatici”. Pasquale De Santis – sindaco di Contrada

adsense – Responsive – Post Articolo