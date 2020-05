CONTROLLI DA PARTE DEI CARABINIERI DEL GRUPPO FORESTALE DI AVELLINO.

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

In particolare:

– i Carabinieri della Stazione Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un uomo il quale , in prossimità di zone residenziali, utilizzava dei diserbanti per la lavorazione di terreni che prov ocavano molestie olfattive ;

– i Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino hanno elevato sanzion i amministrativ e a carico del titolare di un’azienda di Avella dove veniva riscontrata la non corretta gestione di prodotti fitosanitari;

– i Carabinieri della Stazione Forestale di Castel Baronia, all’esito di controlli eseguiti c ongiuntamente a i colleghi della Stazione Forestale Mirabella Eclano, hanno elevato sanzioni amministrative a carico del responsabile di un’azienda zootecnica sita in un comune della Baronia dove constatavano la presenza di un contenitore di stoccaggio dei liquami non a tenuta, con dispersione dei liquidi sui terreni adiacenti ;

– i Carabinieri della Stazione Forestale di Serino, hanno elevato sanzioni amministrative a carico di due persone che in agro di San Michele di Serino, in area sottoposta a vincolo idrogeologico, av rebbero proceduto all’esecuzione di lavori di movimento terra in assenza di autorizzazione.

