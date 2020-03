Test negativo per la donna di Serino deceduta giovedì mattina a causa di una febbre molto alta. La signora anziana, per la quale la Procura di Avellino aveva disposto il sequestro della salma e il blocco dei funerali previsti ieri pomeriggio, è stata sottoposta al tampone che, tuttavia, non ha riscontrato tracce di contagio da coronavirus”.

adsense – Responsive – Post Articolo