Emergenza maltempo al Nord, SIBILIA (M5S): “Situazione critica, massima attenzione. Oltre mille interventi, in corso le ricerche di 11 dispersi”

“Fin dalle prime ore dell’alba sono rimasto in contatto con il comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo e la Prefettura per conoscere, in tempo reale, i danni procurati dal maltempo. Ho sentito anche il Ministro Fabiana Dadone che nelle prossime ore si recherà nelle zone colpite per valutare la situazione. Continuano ininterrottamente le ricerche delle 11 persone disperse, mentre oltre mille sono gli interventi dei Vigili del Fuoco che l’emergenza ha richiesto. La quantità di pioggia che si è abbattuta in queste ore è straordinaria: la situazione è critica e richiede la massima attenzione.

Il maltempo ha causato in Valle d’Aosta un lutto enorme nella grande famiglia dei Vigili del Fuoco. Mi stringo ai familiari di Rinaldo Challancin, capo del distaccamento dei volontari di Arnad,in questo momento di profondo dolore. Challancin era un vigile volontario: un uomo, quindi, che aveva deciso di dedicare alla collettività il proprio tempo e la propria professionalità. Tutto ciò per spirito di servizio e a tutela dei cittadini. Una perdita umana e professionale inestimabile che non dimenticheremo”