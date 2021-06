I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi 20 giugno sono intervenuti nel comune di Forino, in località Monte Salto, per un incendio che ha riguardato un cumulo di legna in un fondo di proprietà del comune. Due le squadre intervenute con tre automezzi, le quali hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

.

adsense – Responsive – Post Articolo