I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 06’50 di oggi 10 gennaio, sono intervenuti nel territorio del comune di Forino, lungo la strada provinciale per Bracigliano, per un incendio che ha interessato un deposito di legna. Due le squadre che sono al lavoro dalle prime luci dell’alba per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura.

