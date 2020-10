Forino (Av). Altre due persone positive al Covid. Al momento sono 14. Ecco il comunicato del Sindaco Olivieri

Cari concittadini,

stamattina l’Asl di Avellino, tramite pec, ha comunicato ufficialmente altre 2 positività riscontrate sempre nei giorni addietro. Si tratta di 2 nostri concittadini coniugati risultati positivi al covid-19 a seguito di tampone eseguito presso un laboratorio privato accreditato dalla Regione Campania e che già erano in isolamento domiciliare dal giorno dell’esito del tampone. Anche loro sono asintomatici e il loro stato di salute non desta alcuna preoccupazione. Con il provvedimento di stamattina, l’Asl ha inoltre comunicato che, anche per loro, farà direttamente un tampone di controllo a distanza di 10 giorni dalla positività per verificarne la negativazione o meno.

Salgono quindi ad un totale di 14 gli attuali positivi al covid nel nostro territorio comunale.

Altra notizia da comunicarvi, questa veramente bella, è che il nostro concittadino ricoverato in ospedale, anche se ancora positivo, è stato ritenuto in condizioni tali da poter essere dimesso e sta proseguendo il suo percorso di guarigione presso la propria abitazione. Una notizia che ci riempe enormemente di gioia.

L’Asl mi ha assicurato, inoltre, che tra oggi pomeriggio e domani, convaliderà gli ultimi esiti positivi riscontrati in strutture private in modo da poter riportare dati precisi e costantemente aggiornati.

La situazione resta sotto controllo e non desta allarmismo. È però fondamentale attuare comportamenti responsabili e prudenti rispettando le disposizioni vigenti in continua evoluzione a causa di una crescita esponenziale dei contagi.

Il Sindaco

dr. Antonio OLIVIERI

