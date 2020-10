Forino (Av): Altri due casi di positività al COVid19. Ecco il comunicato del Sindaco Olivieri.

“Devo purtroppo portare a conoscenza della cittadinanza che l’Asl di Avellino, nella persona della dott.ssa Maria Morgante a cui va il mio grazie per la tempestività delle comunicazioni, mi ha informato di 2 nuovi casi di contagio da Covid-19 riscontrati nel Comune di Forino.

I concittadini risultati positivi sono stati contattati dall’Azienda Sanitaria e posti, immediatamente, in isolamento domiciliare obbligatorio. Sono state attivate le procedure del caso ed è stata ricostruita la catena dei contatti stretti che sono stati posti anche loro in isolamento domiciliare.

Dei 21 “tamponi forinesi” processati dall’Asl, nella giornata di ieri, 19 quindi sono risultati negativi e 2 purtroppo positivi che fanno salire, di conseguenza, a 5 il numero totale dei positivi nel Comune di Forino.

Invito tutta la comunità forinese a perseverare nel rigoroso rispetto delle misure anti-contagio e a mettere in atto comportamenti coscienziosi e responsabili al fine di prevenire e contrastare il contagio.

Non abbassiamo assolutamente la guardia. Seguiranno aggiornamenti e comunicazioni ufficiali”. Il Sindaco Antonio Olivieri

