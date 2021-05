Forino (Av): Bollettino Comunale Covid. Nessuno aggiornamento da una settimana, la gente brancola nel buio

Tutto tace e la salute dei forinesi “sospesa” nel Limbo. Dopo il Commissariamento del Comune avvenuto una settimana fa, il bollettino comunale informativo della situazione Covid é rimasto fermo al 12 maggio. Intanto in questi giorni i bollettini Asl riportati su quotidiani irpini, hanno comunque segnalato altri casi per il territorio forinesi, solo oggi 19 maggio ben 4 nuovi casi. Ed adesso cosa si fa? Perché l’organo Comunale non emette più un aggiornamento? Da parte del Commissario Prefettizio a quale funzionario comunale è stato dato questo onere? Tutto rimane sospeso nel Limbo della mancata conoscenza. Cosa dire? “Adda ‘ Passa’ a Nuttata”. Daniele Biondi

