Con quello di oggi siamo ormai al terzo giorno consecutivo che si registrano casi di persone Positive al Covid 19 che si muove in silente ma costante risalita in terra forinese. Possiamo dire nei tre giorni osservati e comunicati dall’ Asl con più uno, più uno, più due nella giornata odierna. Salvo che il bollettino Comunale non comunichi l’ avvenuta guarigione di qualche cittadino, allo stato attuale la conta totale si attesta 38 casi totali. Da. Bio

adsense – Responsive – Post Articolo