“È purtroppo venuta a mancare la signora Angela, di anni 90, per complicanze dovute a questo subdolo virus. Risultata positiva nelle scorse settimane, negli ultimi giorni le sue condizioni, già segnate dalla presenza di altre patologie, sono peggiorate. Come Comunità vogliamo far sentire alla famiglia tutta la nostra vicinanza per questa dolorosa perdita. Le nostre più sentite condoglianze.” Il Sindaco Antonio Olivieri

