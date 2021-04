Forino (Av): Terza vittima da Covid. Ecco il comunicato del Sindaco Olivieri

“A poche ore dalla seconda nostra vittima dal Covid-19, devo purtroppo comunicare la dipartita della nostra Concittadina Fiorinda, settantanovenne, anche lei risultata positiva, nei giorni scorsi, al coronavirus.

Per testimoniare la nostra vicinanza alla famiglia colpita dal lutto e per onorare la memoria della cara Fiorinda, dobbiamo mostrare tutta la forza necessaria al contenimento del contagio.

Nei momenti di lutto come questo, la comunità forinese tutta si stringe al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze.” Il Sindaco Antonio Olivieri

adsense – Responsive – Post Articolo