GROTTAMINARDA (AV) – In giro con due grossi bastoni: 60enne denunciato dai carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno denunciato un 60enne del foggiano, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di Porto abusivo di armi o strumenti atti all’offesa.

Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri, avendo notato un anomalo atteggiamento nell’uomo fermato a Grottaminarda alla guida di un’auto, decidono di approfondire l’accertamento. E, all’esito della perquisizione, all’interno del veicolo hanno rinvenuto due bastoni di legno, della lunghezza di circa un metro.

Ravvisando profili di illiceità nella situazione riscontrata, il 60enne -che, opportunamente interpellato, non è stato in grado di fornire una valida giustificazione in merito al porto di quelle due grosse mazze- è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110

I bastoni sono stati sottoposti a sequestro.

