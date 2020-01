Incidente stradale sul raccordo autostradale Avellino – Salerno. Tre feriti

🔊 Ascolta l'articolo

I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 07’20 di oggi 23 gennaio, sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino Salerno, sotto la galleria del Monte Pergola, nel tratto in direzione Salerno, poco prima dell’uscita di Solofra, per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture. Nell’impatto rimanevano ferite due persone, le quali venivano trasportate dai sanitari del 118 intervenuti, rispettivamente presso gli ospedali di Solofra ed Avellino. Oltre a mettere in sicurezza i veicoli incidentati, è stata messa in sicurezza anche una lamiera di protezione della volta che era stata divelta.

