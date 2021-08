IRPINIA. Continuano gli incendi e il lavoro dei Vigili del Fuoco

E’ continuata anche oggi 14 agosto, senza sosta la lotta agli incendi boschivi da parte dei Vigili del Fuoco di Avellino. Tantissimi gli interventi effettuati tra cui Vi segnaliamo quello di Lapio in contrada Camporeale, a San Mango Sul Calore in contrada Malvito, dove operano ancora due squadre del distaccamento di Montella. A Sant’Angelo A Scala in via Santa Lucia sono andate a fuoco delle sterpaglie e le fiamme sono state prontamente spente prima che arrivassero nei pressi delle abitazioni. A Melito Irpino in contrada Orticello sono state impegnate due squadre da Ariano e Avellino per spegnere un incendio di boscaglia. Si รจ ritornati a Taurasi in contrada Ferrovia dove anche ieri avevamo lavorato quasi tutto il giorno anche con l’utilizzo di mezzi aerei. Altri incendi di sterpaglie si sono avuti ad Aiello Del Sabato sulla via Provinciale, a Montoro in via Sferracavallo, ad Avellino a Rione Mazzini. Alcuni interventi per incendi di sterpaglie sono stati effettuati sia sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, che sul raccordo autostradale Avellino Salerno. Le squadre dei distaccamenti di Grottaminarda e Bisaccia, supportare da due provenienti dalla sede centrale di Avellino sono intervenute a Flumeri in contrada Vierti per un incendio che ha interessato parte di una lavanderia industriale.

