Montefredane. Si toglie la vita impiccandosi al balcone di casa

Problemi economici e di lavoro, potrebbero essere le cause alla base del suicidio di un uomo di 61 anni che ieri è stato ritrovato impiccato sul balcone di casa. E’ accaduto ad Arcella, frazione di Montefredane, alle porte della città di Avellino. A far scattare l’allarme i vicini che hanno chiamato i carabinieri alla vista del corpo. Si indaga sulle circostanze che avrebbero portato il 61 enne a compiere l’estremo gesto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella della decisione di farla finita per una complicata relazione sentimentale. La salma è stata portata presso la sala mortuaria dell’ospedale Moscati per essere sottoposta all’esame del medico legale.

