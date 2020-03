MARANO DI NAPOLI: Zeppole a domicilio ai tempi del coronavirus. Carabinieri denunciano 4 persone. VIDEO

Aveva pubblicizzato sul profilo social della propria pasticceria l’imminente vendita a domicilio delle famose zeppole di San Giuseppe per la festa del papà nonostante l’obbligo di chiusura imposto dal governo per evitare il contagio. A marano i Carabinieri della locale compagnia hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità il titolare e tre dipendenti di un esercizio commerciale in corso Europa. Tra questi anche un uomo – addetto alle vendite – elemento di spicco del clan “Nuvoletta”, sodalizio criminale egemone nel comune di Marano di Napoli. I carabinieri hanno scoperto il laboratorio grazie alla pubblicità che i gestori avevano diffuso sui social. All’interno del locale amarene sciroppate, vari ingredienti e l’impasto pronto per la preparazione dei dolci.

La pasticceria è stata sequestrata e segnalata alle autorità competenti per la sospensione della licenza.

