MARZANO DI NOLA (AV) – Violazione degli obblighi di assistenza familiare: 50enne arrestato dai carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Marzano di Nola hanno tratto in arresto un 50enne colpito da un ordine di esecuzione per l’espiazione della pena detentiva di due mesi, emesso dall’Autorità Giudiziaria per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

All’esito delle indagini scaturivano elementi di colpevolezza a carico dell’uomo che aveva più volte violato gli obblighi assistenziali nei confronti della ex moglie.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato associato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

