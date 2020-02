MARZANO DI NOLA. Aggressione della squadra ospite allo stadio “A. Vecchione”. Il comuncato stampa della Polisportiva Lioni

La POLISPORTIVA LIONI condanna, fermamente, la vile e violenta aggressione perpetrata ieri pomeriggio, sul terreno di gioco e negli spogliatoi dello stadio “A. Vecchione” di Marzano di Nola, da parte dei giocatori della squadra di casa e da un gruppo di individui, evidentemente riconducibili alla società ospitante, ai danni dei calciatori, dei collaboratori e dell’allenatore della squadra Juniores Under 19 della POLISPORTIVA LIONI, avvenuta a pochi minuti dalla conclusione della gara Marzano-POLISPORTIVA LIONI, valida per la settima giornata di ritorno del Girone “D” del Campionato Regionale Juniores Under 19.

Al minuto 37 della ripresa, sul risultato di 3 a 2 a favore della POLISPORTIVA LIONI, l’arbitro ha fischiato anzitempo la fine della gara, poiché non c’erano più le condizioni oggettive per concludere in sicurezza la disputa della partita.

Il direttore di gara e la delegazione della POLISPORTIVA LIONI sono stati poi ascoltati, per gli accertamenti del caso, dalle Forze dell’Ordine.

E’ stato un episodio deplorevole per quella che doveva essere una giornata di sport ma che invece si è trasformata in un pomeriggio di inspiegabile follia.

Vicende del genere non si debbono verificare più sui campi di calcio, specie quando a giocare sono anche ragazzi che non hanno ancora compiuto diciotto anni, e per questo la POLISPORTIVA LIONI si riserva di tutelare ogni suo diritto nelle sedi competenti.

adsense – Responsive – Post Articolo