I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri 29 novembre, sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via Nazionale nel parcheggio del centro commerciale Montedoro, per un incendio che ha interessato un furgone in sosta. Il pronto intervento è valso allo spegnimento delle fiamme e a limitare i danni alla parte anteriore del veicolo. Danneggiata anche una vicina struttura in lamiere.

adsense – Responsive – Post Articolo