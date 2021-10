MONTEFORTE IRPINO. Incidente tra ambulanza veterinaria e auto. Due feriti. Foto e video

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 15″00 di oggi 5 ottobre sono intervenuti a Monteforte Irpino in località Campi, sulla SS 7 BIS, strada Nazionale, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una ambulanza veterinaria ed un’autovettura. Nel violento impatto due le persone rimaste ferite, un uomo ed una donna, i quali sono stati trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.

