MONTEFUSCO (AV) – GESTIONE ILLECITA DI MATERIALE DI RISULTA: I CARABINIERI FORESTALI DENUNCIANO UN IMPRENDITORE EDILE.

Permane alta in Irpinia l’attenzione dei Carabinieri del Gruppo Forestale nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica e, in particolare, alla gestione illecita di rifiuti.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Avellino hanno denunciato il titolare di un’impresa edile, ritenuto responsabile di “Gestione illecita di rifiuti”.

Le verifiche hanno permesso di accertare che il predetto aveva commissionato dei lavori di sistemazione di un piazzale su di un fondo agricolo di Montefusco, lavori che avvenivano mediante smaltimento di rifiuti provenienti da attività di costruzione e/o demolizione, con rilevante modifica della preesistente destinazione d’uso in assenza delle prescritte autorizzazioni: tale area, secondo il Piano Regolatore Generale, era destinata ad attività agricola, mentre veniva realizzato un piazzale utilizzato come deposito per attrezzature edili.

Alla luce delle evidenze emerse, oltre al sequestro dell’area avente una superfice di circa 500 metri quadrati, per l’imprenditore è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento.

adsense – Responsive – Post Articolo