“NATALE SICURO”. SEQUESTRATI AD OTTAVIANO 430.000 ARTICOLI TRA OROLOGI E GIOCATTOLI CONTRAFFATTI E NON SICURI. 1 DENUNCIATO

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in vista dell’approssimarsi del Natale, ha sottoposto a sequestro, all’interno di un deposito di Ottaviano, 430.000 articoli contraffatti, tra orologi “Louis Vuitton”, “Casio G-Shock” e “Daniel Wellington”, e giocattoli, tra i quali i più richiesti dai bambini come “lol”, “Avengers” e “Fortnite”.

In particolare, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Napoli hanno eseguito una perquisizione di un locale scoprendo le merci contraffatte, già pronte ad “invadere” il mercato dei regali di Natale, molte delle quali erano persino munite di packaging realizzato ad arte e identico all’originale.

Al termine dell’operazione è stato denunciato per ricettazione e contraffazione un cittadino di nazionalità cinese.

L’odierna attività si inserisce nell’ambito del dispositivo di contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione e consolida i risultati di servizio conseguiti dalla Guardia di Finanza di Napoli nel contrasto alla contraffazione marchi e alla tutela del “Made in Italy”.

L’acquisto di prodotti contraffatti, venduti a prezzi particolarmente bassi, può comportare, insidie per i cittadini a causa della loro scarsa qualità, oltre che una situazione di potenziale pericolo per la salute, soprattutto per quella dei più piccoli.

I dati a consuntivo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso dell’anno, ammontano a 939 interventi, a 46.622.047 di articoli contraffatti e/o non sicuri sequestrati e a 771 soggetti denunciati di cui 7 tratti in arresto.

