NAVE NAPOLI-PALERMO: SEQUESTRATI 60 KG DI DROGA. DUE ARRESTI.

Nascosti nella cabina di un tir in partenza , destinazione Palermo, sessanta chili di Hashish. La nave, appena arrivata nel capoluogo siculo, è stata visionata dalle forze dell’ordine. Dopo essersi insospettiti, a causa dei comportamenti dei due corrieri siciliani, hanno sottoposto il tir a controlli più approfonditi.

Grazie anche all’aiuto dei cani antidroga, la scoperta è stata immediata: nel vano cabina erano nascosti sessanta chili di hashish e circa 1500 euro in contanti.

I due, un trentatreenne ed un quarantanovenne , sono stati immediatamente arrestati e condotti in carcere.

Carla Carro

adsense – Responsive – Post Articolo