Un grave incidente e’ avvenuto sull’A16 allo svincolo Nola-Caserta tra un veicolo e un autocarro. Dopo il violento impatto si è sprigionato un incendio mentre gli automobilisti e passeggeri erano rimasti bloccati. A quanto sembra, la sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, l’autocarro era fermo per avaria e l’auto che sopraggiungeva, una Peugeot l’ha tamponato. Sanitari e forze dell ordine sul posto per verificate le condizioni degli automobilisti coinvolti.

