NOLA – Ladro extracomunitario movimenta la città.

Nel corso della serata di oggi, la città di Nola è stata alquanto movimentata. Difatti, in Piazza Duomo, un extracomunitario avrebbe sottratto uno smartphone ad una giovane vittima (si parla di una ragazza), la quale resasi conto del furto e rimasta incredula dell’accaduto, avrebbe attirato l’attenzione dei passanti. A loro volta, i passanti avrebbero chiesto inizialmente, in maniera del tutto tranquilla, delle spiegazioni in merito al presunto colpevole che, tuttavia, rivoltosi in maniera brusca ai giovani e usando il suo stipendio di appena 80€ al mese come “giustificazione” per la malefatta si è irritato, ricevendo come conseguenza di tale atteggiamento, delle percosse. Nel frattempo c’è stato l’intervento repentino delle forze dell’ordine che hanno trattenuto il soggetto, al fine di provvedere agli eventuali accertamenti del caso. (S.G.)

adsense – Responsive – Post Articolo