NOLANO. Ancora un morto in un incidente stradale. Perde la vita un 25 enne

Ancora un incidente stradale mortale sulle strade del nolano, questa volta è avvenuto ieri sera, vigilia di Pasqua, a Mariglianella, sulla Variante 7 B is all’altezza del Panificio De Martino. A perdere la vita un 25 enne residente a Pomigliano, Antonio Leone, che al momento dell’impatto si trovava a bordo di uno scooter. L’impatto con un Alfa Romeo Mito è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e diverse auto dei Carabinieri. Sull’asfalto rottami di auto e moto. Per il giovane alla guida dello scooter nulla da fare è morto durante il trasporto in ospedale. Feriti anche gli occupanti dell’auto che dopo l’impatto si è rovesciata. I Carabinieri hanno lavorato a lungo per ricostruire dinamica e responsabilità.

