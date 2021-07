Piazzolla di Nola: Sicurezza ambientale. Carabinieri denunciano 2 persone. Sequestrata un’area di 4mila metri quadrati

Servizio ambientale congiunto a Piazzolla di Nola per i Carabinieri della locale Stazione e quelli della Stazione forestale di Marigliano. I militari hanno denunciato 2 persone per gestione illecita e abbandono dei rifiuti e per abusivo cambio di destinazione d’uso di terreno agricolo.

I Carabinieri hanno accertato che i 2, gestore e legale rappresentante di un’attività commerciale di Piazzolla di Nola, hanno utilizzato un piazzale di 4mila metri quadrati per il deposito di rifiuti di vario genere – pericolosi e non – riconducibili alla ditta controllata. L’attività commerciale è stata sospesa mentre l’area, in via De Siervo, è stata sequestrata.

adsense – Responsive – Post Articolo